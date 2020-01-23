Жителей Саратовской области предостерегли от полетов в китайский город-побратим Саратова Ухань. Памятку опубликовало региональное управления Роспотребнадзора.

Саратовцам, желающим поехать в Китая и, в частности в город Ухань, рекомендовано не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты; употреблять в пищу только те продукты, которые прошли термическую обработку; использовать противомикробные маски и немедленно обращаться за помощью к медикам при первых признаках недомогания.

Напомним, сейчас в Ухане объявлен карантин из-за нескольких сотен случаев заболевания ранее неизвестным вирусным заболевания. Ухань с августа 2015 года является город-побратимом Саратова.