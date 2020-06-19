Саратовцы активно обращаются на горячую линию по вопросам Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ.

С начала работы колл-центра, с 16 июня, специалистами принято 802 звонка от граждан, которые интересовались различными вопросами: как проголосовать на дому, можно ли досрочно выразить свое мнение и каким образом, узнавали номера избирательных участков и время их работы.

Напомним, Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ начнется с 25 июня и будет проходить в течение недели. Горячая линия 8-800-350-86-46 доступна для горожан с 9:00 и до 21:00 вечера.

Кроме того, за новостями колл-центра саратовцы могут следить в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте, а также в месседжере Телеграм.