В рамках доследственной проверки устанавливается личность и обстоятельства смерти человека в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Накануне, 9 декабря, бригада рабочих при проведении ремонтных работ на участке местности между улицей 4-ая Выселочная и Воскресенским кладбищем, обнаружили в коллекторе теплотрассы тело человека, о чем сообщили в полицию.

Для извлечения тела из коллектора были привлечены сотрудники городской службы спасения.

Следователем проведен осмотр места происшествия и тела человека, чья личность сейчас устанавливается. По предварительным данным, смерть человека наступила не менее одного месяца назад. Сделать вывод о половой принадлежности в настоящее время не представляется возможным.

Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. Проводится судебно-медицинское исследование, обстоятельства выясняются.