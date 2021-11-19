Саратовские заключенные мешают работе комиссии ФСИН провокациями и нападениями на проверяющих.

Как информирует ТАСС, цитируя пресс-службу ведомства, «представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных».

Отмечается, что у отбывающих наказание изымаются телефоны, алкоголь, наркотики, которые попадают к ним различными незаконными путями.

Так, в ИК № 7 изъято более 20 литров алкоголя и самогонный аппарат, — сообщили в ФСИН.

Также заключенные выгнали 14 ноября на мороз около 200 человек, которые не поддерживают их противоправную позицию.

Здесь же во время проверки один из рецидивистов напал на члена проверяющей комиссии ФСИН, побив его.

По мнению руководства ФСИН, обстановка в колониях Саратовской области накалилась из-за грубых просчетов и нарушений прежнего руководства, допускавшего пытки и изнасилования осужденных.