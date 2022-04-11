Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Саратова за убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Установлено, что вечером 9 апреля мужчина находился со своей 46-летний сожительницей по адресу их совместного проживания в коммунальной квартире на Аткарской. Вечером сожители поссорились, тогда мужчина схватил кухонный нож и нанес два удара. Женщина скончалась на месте от ранений головы и шеи.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.