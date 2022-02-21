Страшная находка была обнаружена 21 февраля в Октябрьском районе Саратова.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, два трупа пожилых мужчин были найдены в помещении комнаты коммунальной квартиры на улице Мичурина.
Соседи нашли тела 61-летнего хозяина коммуналки и его 74-летнего знакомого.
Прибывшая «скорая» лишь констатировала смерть двух саратовцев.
В настоящее время по данному факту организована доследственная проверка; следователь и судебно-медицинский эксперт осматривают место происшествия, чтобы установить точную причину произошедшего.
Следователи отмечают, что следов насильственной смерти на телах скончавшихся при внешнем осмотре не найдено. Проводится проверка.