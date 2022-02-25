Накануне, 24 февраля, в компостной яме, расположенной на территории частного дома по улице Центральной поселка Лысые Горы было обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 30-35 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Аткарским межрайонным следственным отделом проводится проверка по данному факту. В ходе осмотра на теле мужчины телесные повреждения не обнаружены. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.