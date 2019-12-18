Сегодня, 18 декабря, в 15.00 в пресс-центре «Комсомольская правда» состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: «Развитие предпринимательства на территории Саратовской области».

В мероприятии примут участие представители министерства экономического развития в регионе, представители Центра «Мой Бизнес» в Саратове, представители организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, успешные предприниматели.

Заинтересованные представители бизнеса и журналисты смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» , а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».