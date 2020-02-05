Завтра, 6 февраля, в пресс-центре «Комсомольской правды» обсудят современные возможности стоматологической помощи на территории Саратовского региона. Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии).

В дискуссии примут участие спикеры:

— Карпович Анатолий – к.м.н., главный внештатный стоматолог Саратовской области; Президент ассоциации стоматологов Саратовской области, главный врач ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №3»;

— Агеев Алексей – главный внештатный стоматолог администрации муниципального образования «Город Саратов», главный врач ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника № 8».

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».