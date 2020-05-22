25 мая 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола» на тему: «Снятие ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса: как не допустить «второй волны».
В дискуссии принимают участие спикеры:
Надежда Матвеева — заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области;
Алексей Данилов – д.м.н.; главный внештатный специалист эпидемиолог министерства здравоохранения Саратовской области; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,
Александр Паращенко – к.м.н.; главный внештатный специалист психиатр / главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Саратовской области; главный врач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии»;
Тимур Савинов — главный врач ГУЗ «Саратовская городская поликлиника № 17», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе;
Римма Яхина — главный внештатный специалист министерства здравоохранения Саратовской области по медицинской профилактике; главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики».
Начало мероприятия в 10:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).
Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/mXuZmTgrgqs , а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».