21 января 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской. Основная тема для обсуждения: «О номинантах премии «Лучшие из лучших».

В пресс-мероприятии принимают участие спикеры:

— председатель комитета по туризму – Бородянская Виктория;

— председатель Ассоциации по развитию туристического бизнеса Саратовской области «Поволжье», директор туристического агентства «Тур-Профи» Семенов Дмитрий.

Начало мероприятия в 10:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Заинтересованные представители СМИ смогут увидеть прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».