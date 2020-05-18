19 мая 2020 года в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» состоится пресс-мероприятие в формате «круглого стола», приуроченное ко Всемирному дню диагностики меланомы, на тему: «Меланома: статистика, лечение и профилактика».

Темы для обсуждения:

— статистика заболевания меланомой в Саратовской области;

— причины возникновения меланомы;

— факторы риска, приводящие к заболеванию меланомой;

— диагностика и лечение меланомы в Саратове.

Также спикеры ответят на вопросы: есть ли «рецепты» предотвращения заболевания? Как часто нужно вести наблюдение за «подозрительными» родинками на основе общего осмотра и дерматоскопии? Существует ли «предмеланома»? Как течет заболевание меланомой, если его не лечить?

В дискуссии принимают участие спикеры:

— Сергей Вертянкин — д.м.н., главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения Саратовской области, главный врач ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»,

— Светлана Аверьянова — к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

— Анна Макиенко — заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

— Елена Валах — заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»;

— Ольга Конопацкова — д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургии и онкологии СГМУ.

Начало мероприятия в 12:00 по адресу г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР», на сайте saratov.kp.ru, а также на сайте информационного портала «Новости Саратова» по ссылке https://youtu.be/YocYfYk2fk0 .