27 апреля 2020 года в 11.00 в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» в режиме online состоится пресс-конференция председателя комитета по туризму области Виктории Бородянской.

Вместе со спикером в пресс-мероприятии примет участие заместитель генерального директора по развитию – начальник развития отдела развития логистики АО «Саратовская пригородная пассажирская компания» Алексей Корж.

На обсуждение со спикерами вынесен тезис: «Туризм уже не будет прежним. Он будет лучше».

Гости студии поделятся своим видением развития ситуации в туристической отрасли после снятия ограничительных мер, дадут прогнозы направлений отдыха в 2020 году и расскажут о планах работы по восстановлению туристических направлений.

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия можно увидеть на сайте saratov.kp.ru, на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» (https://youtu.be/0SvhAyU0lCk), а также на сайте информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно задать до начала трансляции (до 10.00 27 апреля 2020 года) на адрес электронной почты sarvolgamedia@yandex.ru и во время трансляции мероприятия (с 11.00 27 апреля 2020 года до завершения трансляции) путем отправления сообщений SMS | Viber | Telegram на номер, указанный во время прямого эфира.