Театральный институт СГК имени Л. В. Собинова совместно с театром кукол «Теремок» представляют дипломный спектакль «Забавная история о Короле, бутерброде и королевской Корове» (мастерская народной артистки России Татьяны Петровны Кондратьевой). Яркий, красочный спектакль будет идти под живую музыку, которую специально для него написали Г. Портнов и Е. Мякотин. Режиссер-постановщик: Татьяна Кондратьева, художник — Татьяна Старикова.

Музыкальный спектакль поставлен в необычном для театра кукол жанре «опера» по известному стихотворению английского писателя А. Милна в переводе С. Маршака «Королевский бутерброд». Капризный Король отказывается есть на завтрак традиционную овсянку с молоком, и просит принести ему бутерброд с маслом. Просьбу Короля бросаются выполнять и Королева, и Горничная, и Молочница и, конечно же, Корова. Как оказалось это — нелёгкая задача. Получит ли Король вкуснейший бутерброд? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль на сцене Театрального зала консерватории.

Продолжительность — 40 минут, без антракта.

Представление состоится 6 февраля в 18:00 в Театральном зале.