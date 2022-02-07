13 февраля на сцене выступят лауреаты международных конкурсов Дмитрий Тупицын (виолончель) и Жанна Назарьянц (фортепиано). Творческое содружество исполнителей существует на протяжении нескольких лет. Дуэт – активный участник концертов и музыкальных фестивалей на различных площадках города и за его пределами. В репертуаре ансамбля – виолончельная музыка разных эпох и направлений.

В программе концерта сонаты для виолончели и фортепиано Ф.Шуберта, Д. Шостаковича, С. Рахманинова. Дмитрий Тупицын – преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов Саратовской консерватории, концертмейстер группы виолончелей Саратовского театра оперы и балета.

Жанна Назарьянц – доцент кафедры специального фортепиано Саратовской консерватории.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1

Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.

13 февраля, 17

Стоимость билетов — 250 рублей.