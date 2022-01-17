28 января в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт солистки Михайловского театра и Берлинской оперы Анны Буслидзе. Исполнительница является лауреатом международного конкурса «Вагнеровские голоса» (Германия), международного конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург». Анна Буслидзе – выпускница Пермской государственной академии искусства и культуры по специальности «академический вокал» (класс заслуженной артистки России профессора Ирины Котельниковой). Молодая певица проходила стажировку в в Венгрии, в Норвежском национальном театре в Осло.

В программе концерта прозвучат шедевры мировой вокальной музыки: арии из опер и романсы композиторов Вагнера, Верди, Чайковского. Партия фортепиано – Елена Пименова, Татьяна Соболева.

Адрес: проспект Кирова, 1

Телефон кассы: (8452) 39-92-32.

28 января, 18:30

Стоимость билетов — 250 рублей