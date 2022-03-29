4 апреля в 19:00 в Большом зале Саратовской государственной консерватории состоится концерт в рамках проекта

«Весенняя музыкальная гостиная».

Весна ассоциируется со свежестью, пробуждением и обновлением. Мы предлагаем окунуться в атмосферу праздника, весенней радости и получить заряд хорошего настроения.

В программе прозвучат произведения разных эпох и стилей – от сочинений И.С.Баха, Ф.Шуберта, Ж.Б.Арбана, А.Варламова, Д.Шостаковича до арий из мюзиклов, народных песен и современных обработок группы.

Исполнители – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Жанна Назарьянц (фортепиано), Дмитрий Тупицын (виолончель), Татьяна Сафонова (фортепиано), Рю Хи Юн (скрипка), Александр Даниленко (труба), Татьяна Грачева (домра), Елена Юдина (фортепиано), Евгения Каплун (вокал), Анна Полищук (фортепиано), Мария Бондаренко (народное пение).

В концерте принимает участие фольклорный ансамбль «Артель». Ведущая – Елена Пономарёва.

Мы надеемся, что «Весенняя музыкальная гостиная» подарит вам вдохновение, радость, незабываемые эмоции и праздничное настроение. Билеты можно приобрести на сайте и в кассе Саратовской консерватории.