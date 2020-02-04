11 февраля, в день основания Японского государства, в Большом зале Саратовской консерватории выступит талантливая японская пианистка Саяка Накая. Ее концертом откроется в Саратове Год Японии, объявленный президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ как год японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Концерт пройдет при поддержке Японского фонда и Саратовского отделения общества «Россия-Япония». Молодая одаренная пианистка выступит в сопровождении Поволжского камерного оркестра (художественный руководитель — Михаил Мясников) и Камерного оркестра СГК имени Л.В. Собинова (художественный руководитель — заслуженный артист РФ, профессор Сергей Нестеров).

Одарённая с детства, Саяки окончила музыкальную среднюю школу при музыкальном факультете Токийского университета искусств, после чего поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных в класс профессора Татьяны Зеликман.

В раннем подростковом возрасте пианистка получила главный приз на ряде конкурсов в Японии, а также стала самой молодой полуфиналисткой престижного Международного конкурса молодых пианистов памяти Владимира Горовица. К русской классике Саяка Накая относится с большим почтением, особенно выделяя для

себя среди композиторов Сергея Рахманинова.

На встречу с саратовской публикой известная пианистка согласилась прилететь несмотря на три пересадки в пути и зимние холода. В программе вечера прозвучат два концерта для фортепиано с оркестром — Концерт № 21 Вольфганга Амадея Моцарта и первый концерт Дмитрия Шостаковича — одно из его наиболее часто звучащих

произведений.

Сочинение Моцарта отличается виртуозной партией солиста, требующей большой концентрации и собранности. Волевая музыка первой части, искренняя лирика второй и искрометный финал, звучащий необычайно жизнерадостно — вот основные образы знаменитого творения композитора. Концерт Шостаковича, напротив, отличается особой стилистической пестротой, полной скрытых цитат из Баха, Моцарта, Гайдна, Грига, Вебера, Малера, Чайковского.

Два абсолютно контрастных сочинения прозвучат в исполнении Саяки Накая на сцене Большого зала Саратовской консерватории для всех почитателей классической музыки.

Начало концерта в 18:30.