Валерий Радаев посетил в Константиновке новый тепличный блок площадью семь гектаров. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области.

На данный момент уже 5 гектаров теплиц запущены в работу, на новых площадях уже собран первый урожай огурцов. Теперь «РЭХН» является самым крупным тепличным хозяйством Саратовской области, общая площадь теплиц составляет 37,2 га. Новый комплекс позволит увеличить ежегодное производство овощей на две тысячи тонн, дополнительно создано 92 новых рабочих места.

— За два года хозяйство сильно расширилось, выросло производство овощей. В текущей ситуации важно наладить прямые поставки продукции, чтобы реализация овощей была не только в соседних регионах, но и в Саратовской области. Надо, чтобы хозяйство обеспечивало наших жителей овощами по приемлемым ценам, — заявил Радаев.

Также губернатор поручил главе Саратова Михаилу Исаеву организовать дополнительные торговые точки по продаже овощей в разных районах областного центра.