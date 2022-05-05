В Саратовской области в конце мая ожидается очередной подъем коронавируса. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил на брифинге министр здравоохранения области Олег Костин.

Глава минздрава обратился к саратовцам с рекомендацией о вакцинации. Он отметил, что опасность заболевания коронавирусной инфекцией все еще сохраняется.

— Несмотря на такую стабильность, в рядах регионах страны ее нет. Мы видим, что полыхает Германия, США. Там миллионы заболевших коронавирусом. Я призываю тех, кто мыслит и понимает, что вакцинация дает результат. Это единственный защищающий фактор от тяжелых последствий. Мы встряхнулись от этой инфекции, но брызги еще летят, — заявил чиновник.