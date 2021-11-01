В Саратовской области во второй половине начавшейся недели ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщает замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

По сообщению синоптиков, до среды в регионе малооблачно. Ветер ожидается западный, юго-западный – от 3 до 8 метров в секунду. Днем от 7 до 12 градусов тепла, на Юго-востоке области – до +15°C. Ночью обещают от -1 до +4.

В среду и четверг в регион придет облачная погода, ветер сменит направление на восточную четверть и усилится до 6-11 метров в секунду, в порывах – до 15-19. Температура прогреется до 11 градусов выше нуля, по ночам – от +1 до +4. Также ожидаются осадки.

Ближе к концу недели будет облачно с прояснениями, а в выходные по региону пойдет очередной атмосферный фронт. Погода перестроится на постепенное похолодание.

Гидрометцентр обещает, что на следующей неделе жаркая осень будет чередоваться с наступающей зимой – будет то тепло, то холодно.

В областном центре в первой половине недели днем ожидается от 12 до 14 тепла, во второй – от 6 до 9.