Высказывание юриста Николая Скворцова «Все занято, болеть ковидом нельзя, мест нет» прокомментировал Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

Замминистра полностью согласился с этими словами, отметив, что в в регионе работает 23 госпиталя, в которых постоянно наращивается число коек для больных коронавирусом.

— Но при этом мы должны понимать: каждая новая открытая ковидная койка – это закрытая койка для оказания медпомощи по другим профилям. Мы тем самым можем «обкрадывать» пациентов, которые нуждаются в оказании помощи по другим направлениям, — Подчеркнул Станислав Шувалов.

По его словам, 92 процента ковидных пациентов в госпиталях не прививались, в то время, как из почти 700 тысяч вакцинированных погибло 20 человек. Это говорит о том, что вакцина эффективна в борьбе с пандемией. Замминистра призвал население вакцинироваться, что позволило бы снизить нагрузку на медицинские учреждения.