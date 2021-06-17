В саратовских ковидных госпиталях развернут 130 дополнительных коек, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

На сегодняшний день в этих лечебных учреждениях находятся 1,221 тысячи пациентов. Новая инфекция подтверждена у 1,011 тысячи из них, пневмония диагностирована у 1,171 тысячи человек.

На амбулаторном лечении находятся 709 человек, 112 наблюдаются как контактные лица.

Свободный коечный фонд составляет почти 18 процентов, развернуты полторы тысячи мест. Министерством планируется увеличение числа коек. Мы наблюдаем за ситуацией в других регионах. На 18 июня свободный коечный фонд планируется увеличить до 1,63 тысячи, то есть дополнительно развернут 130 мест, — отметил чиновник.

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