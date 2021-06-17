В саратовских ковидных госпиталях развернут 130 дополнительных коек, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

На сегодняшний день в этих лечебных учреждениях находятся 1,221 тысячи пациентов. Новая инфекция подтверждена у 1,011 тысячи из них, пневмония диагностирована у 1,171 тысячи человек.

На амбулаторном лечении находятся 709 человек, 112 наблюдаются как контактные лица.

— Свободный коечный фонд составляет почти 18 процентов, развернуты полторы тысячи мест. Министерством планируется увеличение числа коек. Мы наблюдаем за ситуацией в других регионах. На 18 июня свободный коечный фонд планируется увеличить до 1,63 тысячи, то есть дополнительно развернут 130 мест, — отметил чиновник.