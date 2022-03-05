Сегодня, 5 марта, в отреставрированном здании отдела истории Вольского краеведческого музея торжественно открыли выставку «Орудия труда и оружие человека эпохи камня и бронзы. Реплики».

Автор выставки — научный сотрудник Вольского краеведческого музея Михаил Ким.

Он ведет активную научно-исследовательскую деятельность, занимается собирательской работой, проводит археологические раскопки и увлекается изготовлением реплик из кремния, дерева, кости, рога, меди, бронзы, железа, кожи с использованием древних технологий.

Михаил Ким пользуется большим уважением и авторитетом у своих коллег, друзей, единомышленников, которые в этот день присутствовали на открытии выставки.