Четыре города Саратовской области — Калининск, Красноармейск, Маркс, Петровск и Балашов выиграли гранты на создание комфортной городской среды в 2021-2022 годах в федеральном конкурсе «Исторические поселения и малые города». Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Проект первого из городов победил в категории населенных пунктов с численностью до 20 тысяч жителей. Здесь благоустроят центральный парк города.

В номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» отличились остальные города.

В пойме реки Голый Карамыш планируют создать козий парк с детской метеостанцией и агролабораторией. По проекту «СтОит как чугунный мост» в Петровске появится парк, лодочная пристань, спортивная зона, архитекторы планируют отремонтировать чугунный мост.

По проекту «Хлебная пристань» в Марксе появится «молодежная набережная», парковая зона, городской пляж, ярмарочная площадь, сквер Нансена.

В балашовском парке имени Куйбышева пройдет благоустройство, потому что он стал лидером в категории городов с численностью от 50 до 100 тысяч человек.