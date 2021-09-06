Питьевая вода исчезла из кранов жителей Красного Кута Саратовской области.
Как сообщили горожане в соцсетях, вместо прозрачной воды водопровод наполнился грязной жижей, похожей на нефть.
Причём, с очисткой такой, с позволения сказать, воды не справляется мощный фильтр.
На видео, опубликованном в группе «Красный Кут Life», заметны все ужасы жителей Красного Кута от того, что выливается из водопровода.
В комментариях многие порекомендовали поджечь этот «продукт», возможно, у него, действительно, есть горючие свойства. А некоторые посоветовали принимать бесплатные грязевые ванны.
Фото: соцсети