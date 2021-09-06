Питьевая вода исчезла из кранов жителей Красного Кута Саратовской области.

Как сообщили горожане в соцсетях, вместо прозрачной воды водопровод наполнился грязной жижей, похожей на нефть.

Причём, с очисткой такой, с позволения сказать, воды не справляется мощный фильтр.

На видео, опубликованном в группе «Красный Кут Life», заметны все ужасы жителей Красного Кута от того, что выливается из водопровода.

В комментариях многие порекомендовали поджечь этот «продукт», возможно, у него, действительно, есть горючие свойства. А некоторые посоветовали принимать бесплатные грязевые ванны.

Фото: соцсети