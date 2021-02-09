Кремль негативно оценивает заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о задержании в Саратове депутата-коммуниста Николая Бондаренко, сообщает ТАСС.

— В Кремле негативно реагируют на такие заявления. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал ряд СМИ, Зюганов, выступая в госдуме резко высказался о задержании депутата Саратовской областной думы от компартии Николая Бондаренко, заявив, что власть «ошалела» от давления «грязной навальнятины», и пригрозил «поднять всю страну».

8 февраля суд оштрафовал депутата Саратовской областной думы на 20 тысяч рублей после участия в несанкционированном митинге 31 января.