Сегодня, 30 марта утром, в квартире многоэтажного дома нашли тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В доме на проспекте Ф.Энгельса обнаружено тело 64-летнего мужчины с внешними признаками насильственной смерти, а именно колото-резаным ранением в области груди.

По данному факту организована доследственная проверка. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.