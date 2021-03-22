Сегодня, 22 марта, в квартире на улице Лисина 14А в Саратове вспыхнул пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Полыхали вещи на площади в пять квадратных метров.

Возгорание ликвидировали.




СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here