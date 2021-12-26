Трагедия произошла днем 26 декабря в Кировском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в пятиэтажном доме № 66А на улице Аткарская семья отравилась продуктами горения.

Жильцы квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного дома, почувствовали себя неважно. Мужчина заметил, что 18-летний парень упал в обморок. «Скорую» вызвали сразу, однако медики только констатировали смерть юноши.

Мужчина и девочка из этой же квартиры были доставлены в больницу с симптомами отравления угарным газом.

Следователем установлено, что квартира, где случилось ЧП, отапливалась газовым котлом. Эксперты выявили утечку газа.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.