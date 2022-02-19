Сегодня, 19 февраля, в Энгельсе Саратовской области в квартире многоэтажки были обнаружены трупы двух человек, сообщает СУ СКР.

По официальной информации, скончались 24-летний хозяин квартиры (расположена в МКД на проспекте Фридриха Энгельса) и неизвестный мужчина (на вид 25-30 лет).

Следователь и судебно-медицинский эксперт проводят осмотр места происшествия. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти на телах мужчин обнаружено не не было.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщает СУ СКР.