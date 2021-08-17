Строительство новой школы в Ласточкино начнут в следующем году. В ней смогут обучаться 550 учеников. Председатель ГД Вячеслав Володин встретился с местными жителями для обсуждения вопроса.

Местные жители неоднократно рассказывали о необходимости построить новое учебное заведение. Районные школы были переполнены, и люди обратились за помощью в решении вопроса.

Володин посоветовал местным жителям обратить внимание на безопасность подхода к школе будущих учеников. Он сказал, что надо избежать возможных опасных ситуаций.