Накануне, 7 апреля, в Ледовом дворце «Кристалл» в Саратове прошел Благотворительный концерт «Шоу «Ледовый разгуляй» для детей из социально уязвимых групп.

Организатором и идейным вдохновителем праздника выступила адвокат Кекк Инга Владимировна, которая смогла объединить в единую команду Федерацию фигурного катания на коньках, Спортивную школу СО «ОР «Надежда Губернии», Уполномоченного по правам ребенка Саратовской области, Министерство спорта и молодежной политики Саратовской области в целях организации концерта.

Переступая порог дворца, юные зрители сразу погружались в атмосферу праздника. В холле расположился Ансамбль гитаристов «Akustik band» МБУДО ДШИ № 10 г. Саратова, ребята больше часа радовали гостей зажигательными мелодиями. Волонтеры-школьники организовали танцевальный флешмоб, а волонтеры- студенты провожали гостей в зал, помогали им расположиться. К прибытию зрителей для создания сказочной атмосферы зал дворца украсили разноцветными воздушными шарами, приобретенными благотворителями.

Сольные танцевальные номера чередовались с командными. Нежная Джульетта, дерзкая рок-звезда, зажигательные цыгане, милые утята и кошечки- вот не полный список образов, в которых предстали зрителям юные фигуристы. А сплетать номера в единую «Кристальную симфонию» помогали замечательные ведущие –артист ТЮЗа Евгений Сафонов в образе Ледового дирижера и фигуристка Шахназарова Полина в образе Весны.

Целая команда юных журналистов беспрестанно курсировала по залу, собирая восторженные отклики зрителей.

В атмосферу праздника были погружены все, в том числе и почетные гости. Саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя вышла на коньках на ледовую арену, чтобы поддержать коллектив детей спортсменов-фигуристов, выступавших на мероприятии, и поприветствовать собравшихся в зале.