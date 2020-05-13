За сутки сотрудники городской службы спасания дважды выезжали на вызовы о запертых в квартирах саратовцев.

В Заводском районе в «заточении» в собственной квартире оказалась пенсионерка, которая упала и не могла подняться. Прибывшие на вызов родственников спасатели деблокировали дверь и переложили женщину с пола на кровать. Медики оказали ей помощь.

В доме на Лесной Республике запертым оказался 29-летний местный житель, у которого начался приступ эпилепсии. Супруга вызвала специалистов, чтобы открыть входную дверь.

Во время приступа саратовец получил травму головы и у него началось кровотечение. Ему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали.