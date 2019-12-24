На площади перед ГАУК СО «ДК «Россия» состоялось районное мероприятие «Новогодние гуляния», посвященные празднованию Нового 2020 года.

Как сообщили в мэрии, для жителей района было разыграно праздничное театрализованное представление с участием танцевальных коллективов района. Волонтёры штаба «Здоровей» также приняли участие в красочном мероприятии.

В Центре детского творчества состоялось праздничное мероприятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Для гостей мероприятия было организовано театрализованное представление, в котором маленькие зрители охотно принимали участие.