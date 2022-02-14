В отдел полиции обратился 19-летний житель Саратова. Он рассказал, что на парковке, расположенной в одном из торговых центров Ленинского района, неизвестные, под угрозой применения насилия, открыто отобрали у него Айфон 6. Сумма ущерба составила 3 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В отдел полиции доставлены двое 21-летних мужчин, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Граждане признались в содеянном, в настоящее время они задержаны. Похищенный смартфон удалось изъять.