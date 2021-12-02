В связи с ремонтными работами по адресу проспект 50 лет Октября, 9а, сегодня, 2 декабря, ряд улиц Ленинского района Саратова остались без холодной воды.
Под отключение попали улицы:
1-й Волгоградский проезд;
1-й Слободской проезд;
1-й Ямской проезд;
1-я Аптечная;
2-й Аптечный проезд;
2-й Слободской проезд;
2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;
3-й Курдюмский проезд;
3-й Нижний проезд от улицы Посадского до улицы Краевая;
4-й Красноармейский проезд, 1;
Алексеевская;
Аптечная;
Братская;
Волгоградская;
Генерала Захарова;
Гранатная;
Гранатный проезд;
Дачная от улицы Посадского до 4-го Украинского проезда;
Добряковский тупик;
Замковая;
Замковый проезд;
Крутой тупик;
Курдюмская от улицы Суворова до 2-го Украинского проезда;
Наумовская;
Новая;
Проспект 50 лет Октября, 1-13, нечетные номера домов;
Ракетная;
Рябиновская;
Суворова от улицы Генерала Захарова до улицы Новая;
Тверская от улицы Украинская до улицы Посадского;
Тверской проезд;
Техническая, 35/45, 47/61, 65;
Тракторная, 43, 45;
Украинская;
Часовая;
Ямская.
Включить вводу обещают к 20:00.