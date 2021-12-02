В связи с ремонтными работами по адресу проспект 50 лет Октября, 9а, сегодня, 2 декабря, ряд улиц Ленинского района Саратова остались без холодной воды.

Под отключение попали улицы:

1-й Волгоградский проезд;

1-й Слободской проезд;

1-й Ямской проезд;

1-я Аптечная;

2-й Аптечный проезд;

2-й Слободской проезд;

2-й, 3-й, 4-й Украинские проезды;

3-й Курдюмский проезд;

3-й Нижний проезд от улицы Посадского до улицы Краевая;

4-й Красноармейский проезд, 1;

Алексеевская;

Аптечная;

Братская;

Волгоградская;

Генерала Захарова;

Гранатная;

Гранатный проезд;

Дачная от улицы Посадского до 4-го Украинского проезда;

Добряковский тупик;

Замковая;

Замковый проезд;

Крутой тупик;

Курдюмская от улицы Суворова до 2-го Украинского проезда;

Наумовская;

Новая;

Проспект 50 лет Октября, 1-13, нечетные номера домов;

Ракетная;

Рябиновская;

Суворова от улицы Генерала Захарова до улицы Новая;

Тверская от улицы Украинская до улицы Посадского;

Тверской проезд;

Техническая, 35/45, 47/61, 65;

Тракторная, 43, 45;

Украинская;

Часовая;

Ямская.

Включить вводу обещают к 20:00.