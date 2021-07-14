Домой Рубрики Новости Саратова В Ленинском районе Саратова начали восстанавливать макет церкви РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Ленинском районе Саратова начали восстанавливать макет церкви По Новости Саратова - 14.07.2021 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 июля, в Ленинском районе Саратова начали восстанавливать макет церкви. Об этом сообщили в районной администрации. Речь идет о конструкции, которая установлена у 3-й Дачной. Ее поставили на деревянные сваи и выставили ограждения. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Тело 35-летнего утопленника извлекли из Волги на 4 день поисков Напротив ЗАГСа в Заводском районе Саратова провалился асфальт Готовится проект воссоздания триумфальной арки в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Тело 35-летнего утопленника извлекли из Волги на 4 день поисков Новости Саратова - 14.07.2021 0 Проводится проверка по факту обнаружения в Волге тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области. В ночь с 10 на 11... Напротив ЗАГСа в Заводском районе Саратова провалился асфальт 14.07.2021 Готовится проект воссоздания триумфальной арки в Саратове 14.07.2021 Жителей Саратовской области предупредили о грозе и урагане и попросили не... 14.07.2021 Народная программа ЕР может определить политику в образовании и поддержке детей... 14.07.2021