Сегодня, 14 июля, в Ленинском районе Саратова начали восстанавливать макет церкви. Об этом сообщили в районной администрации.

Речь идет о конструкции, которая установлена у 3-й Дачной.

Ее поставили на деревянные сваи и выставили ограждения.