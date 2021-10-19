В Саратове проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Сегодня, 19 октября, прохожий обнаружил возле одного из домов на улице Одесская в Саратове мужчину, не подававшего признаков жизни и вызвал на место бригаду скорой помощи и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть.

В ходе проведения проверки личность мужчины установлена. Им оказался 56-летний местный житель. Телесных повреждений при внешнем осмотре не обнаружено. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Проверка продолжается.