Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела неизвестного мужчины в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

8 сентября днем сотрудники ППС обнаружили в металлической конструкции рядом с домом № 20 по улице Ломоносова тело неизвестного мужчины.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Сейчас следователи уточняют все обстоятельств произошедшего, в том числе и точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.