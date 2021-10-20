Сегодня, 20 октября, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова останется без воды до полуночи. Об этом сообщают пресс-службы ОО «КВС».

Воды не будет по адресам:

-3-я Дачная (сквер);

-4-я Дачная (25 жилых домов коттеджного типа);

-50 лет Октября проспект, 106, 107, 118, 118А, 120, 122, 124, 126, 128/132, 132А, 128, 128А, 130, 132, 132А, 134, 138А, 146;

-Гвардейская, 2А, 3, 7А, 9А, 11А, 11Б;

-Жилые дома ООО «Жилцентр», 50 лет Октября;

-Жилые дома ООО «Созидание», 50 лет Октября;

-Жилые дома ООО УК «Победа», 50 лет Октября;

-Международная, 25;

-Молодежный проезд, 3, 4А, 5, 9.