В связи с ремонтными работами по адресу 1-я Прокатная, 25, в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду.

Речь идет о домах 19,21,23/1 — 23/8,25,25а по улице 1-я Прокатная. Включить воду обещают к 20:00.

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