Домой Рубрики Новости Саратова В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 13.12.2021 190 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтными работами по адресу 1-я Прокатная, 25, в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Речь идет о домах 19,21,23/1 — 23/8,25,25а по улице 1-я Прокатная. Включить воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Насильника годовалой девочки из Ершова взяли под стражу до февраля Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Насильника годовалой девочки из Ершова взяли под стражу до февраля Новости Саратова - 13.12.2021 0 Перед судом возбуждено ходатайство об избрании мужчине, обвиняемому в сексуальном насилии над ребенком в Ершове, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и... Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове 13.12.2021 Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды 13.12.2021 Завод в Балакове выплатил сотрудникам зарплату на 2,6 млн после вмешательства... 13.12.2021 Приставы поймали на дорогах Энгельса 25 должников 13.12.2021