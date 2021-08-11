Сегодня, 11 августа, в некоторых домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Воду перекрыли в домах на улицах: Мостовая, Ровенская, 1-й, 2-й, 3-й Ровенские проезды. Вернуть воду обещают в районе 20:00.