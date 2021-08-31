Домой Рубрики Новости Саратова В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 31.08.2021 88 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 31 августа в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду, сообщает ООО «КВС». Воды нет по адресам: улица Мира, 29, 29а; улица Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а и улица 4-я Дачная. Вернуть воду обещают после 24:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Гость Саратовской бизнес-лекции о финансовой грамотности Виктория Шароватова рассказала об опыте ведения бизнеса В Саратове ушла из жизни заслуженный врач России Елена Костина Володин рассказал саратовцам о своей умершей от коронавируса тете ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Гость Саратовской бизнес-лекции о финансовой грамотности Виктория Шароватова рассказала об опыте... Новости Саратова - 31.08.2021 0 Во вторник, 24 августа, от Саратовского центра "Мой бизнес" прошла лекция, посвященная финансовой грамотности в сфере предпринимательской деятельности. Гостья мероприятия Виктория Шароватова поделилась своим... В Саратове ушла из жизни заслуженный врач России Елена Костина 31.08.2021 Володин рассказал саратовцам о своей умершей от коронавируса тете 31.08.2021 Предприниматель Дарья Соловей рассказала о своем бизнесе и поддержке государства 31.08.2021 В Заводском районе Саратова сгорел двухэтажный дом 31.08.2021