Сегодня, 31 августа в домах Ленинского района Саратова отключили холодную воду, сообщает ООО «КВС».

Воды нет по адресам: улица Мира, 29, 29а; улица Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а и улица 4-я Дачная. Вернуть воду обещают после 24:00.