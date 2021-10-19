Из-за аварии по адресу 4-я Прокатная, 15, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба КВС.

Под отключение попали дома на 4-й Прокатной № 15, 17, 17а, 18, 19, 20. Вернуть воду обещают в 20:00.