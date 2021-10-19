Домой Рубрики Новости Саратова В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 19.10.2021 62 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из-за аварии по адресу 4-я Прокатная, 15, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба КВС. Под отключение попали дома на 4-й Прокатной № 15, 17, 17а, 18, 19, 20. Вернуть воду обещают в 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове рецидивист украл у женщины телефон и деньги В центре Саратова в яму провалилась машина В Саратове пресекли деятельность финансовой пирамиды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове рецидивист украл у женщины телефон и деньги Новости Саратова - 19.10.2021 0 18 октября в полицию с заявлением о краже обратилась жительница Калининска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. 51-летняя женщина сообщила полицейским, что... В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду 19.10.2021 В центре Саратова в яму провалилась машина 19.10.2021 В Саратове пресекли деятельность финансовой пирамиды 19.10.2021 Житель Балакова сгорел на пожаре в многоэтажке 19.10.2021