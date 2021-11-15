Домой Горячая линия ЖКХ В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду По Новости Саратова - 15.11.2021 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В связи с ремонтными работами по адресу Буровая, 12а, сегодня, 15 ноября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Без воды остались абоненты улицы Операторская и дома 2-12 по улице Буровая. Вернуть воду обещают к 20:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Дома Кировского района Саратова остались без воды Следователи выяснят, как 14-летний мальчик в Саратове отравился алкоголем Роман Бусаргин: Дорожные службы для расчистки дорог переведены в режим повышенной готовности ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Дома Кировского района Саратова остались без воды Новости Саратова - 15.11.2021 0 В связи с ремонтом на водопроводных сетях по адресу Танкистов 155, сегодня, 15 ноября, в некоторых домах Кировского района Саратова отключили холодную воду. Об... Следователи выяснят, как 14-летний мальчик в Саратове отравился алкоголем 15.11.2021 Роман Бусаргин: Дорожные службы для расчистки дорог переведены в режим повышенной... 15.11.2021 Михаил Исаев поручил чиновникам подготовиться к выпадению снега 15.11.2021 Студенческие организации СГЮА стали лауреатами всероссийского конкурса 15.11.2021