В связи с ремонтными работами по адресу Буровая, 12а, сегодня, 15 ноября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду.

Без воды остались абоненты улицы Операторская и дома 2-12 по улице Буровая.

Вернуть воду обещают к 20:00.