Сегодня, 18 сентября, в Ленинском районе Саратова отключили воду. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет об Ипподромной, 46.

Водоснабжение обещают вернуть к полуночи, по окончанию работ коммунальщиков.

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