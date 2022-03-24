Во вторник, 22 марта, детский сад «Городок» открыл свои двери для юных жителей микрорайона. Об этом сообщил мэр города Саратова Михаил Исаев.

По его словам, здание рассчитано на 160 мест, предусмотрено 7 групп. За несколько дней в детский сад был зачислен 21 ребенок.

Объект расположен на ул. им. Евгения Долгина, героя-саратовца, погибшего на территории Сирии. В его честь в дошкольном учреждении будет организован мини-музей. Заведующая детским садом рассказала, что уже собрана часть экспонатов – детские фотографии Евгения, его рисунки, тетрадки, шинель и другое.

— Поручил, как только позволят погодные условия, начать строительство полноценной дороги по улице, на которой расположено учреждение, а на время работ организовать временные подходные пути. Подрядчик уже определен, — отметил он.

Мэр города напомнил, что в микрорайоне «Городские просторы» строится жилье для переселения граждан из аварийного жилья, а также для отдельных категорий жителей.

— По мере заселения домов количество детей в дошкольном учреждении будет увеличиваться. Также в микрорайоне скоро будет готов принимать воспитанников еще один детский сад на 160 мест. Практика возведения кварталов жилых массивов с социальной инфраструктурой будет продолжена и на других территориях, — заявил Исаев.