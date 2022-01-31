Администрация Ленинского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова» о собаках, портящих припаркованные автомобили.

Напомним, жители Саратова пожаловались на стаю бездомных собак в Ленинском районе, которая ночью нападает на припаркованные автомобили.

—Заявка на отлов безнадзорных животных по указанному адресу направлена в специализированную организацию. Дополнительно сообщаем, оставить заявку на отлов животных без владельцев можно, позвонив по номеру телефона: 26-03-25, либо написав письмо на адрес электронной почты dorogi@mirttk.ru или в директ инстаграм аккаунта @komdorhoz64. Заявка должна содержать: сведения о заявителе (ФИО), его контактный телефон, сведения о месте нахождения животного и его виде, — ответили в пресс-службе.