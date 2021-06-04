Вчера, 3 июня, в 17:19 на Универсальной улице в Ленинском районе Саратова вспыхнули надворные постройки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его ликвидировали два пожарных расчета.