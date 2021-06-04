Домой Рубрики Новости Саратова В Ленинском районе Саратова полыхали надворные постройки РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Ленинском районе Саратова полыхали надворные постройки По Новости Саратова - 04.06.2021 33 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 3 июня, в 17:19 на Универсальной улице в Ленинском районе Саратова вспыхнули надворные постройки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, его ликвидировали два пожарных расчета. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Радаев обсудил с гендиректором «LafargeHolcim Россия» развитие цементного завода в Вольске Радаев подписал соглашение о создании производств на базе металлургического завода в Балаково В СГЮА прошло обучение специалистов комиссий по делам несовершеннолетних ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Радаев обсудил с гендиректором «LafargeHolcim Россия» развитие цементного завода в Вольске Новости Саратова - 04.06.2021 0 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил с генеральным директором ГК «LafargeHolcim Россия» Максимом Гончаровым дальнейшую деятельность компании в регионе. Принадлежащий ей цементный завод в Вольске... В Ленинском районе Саратова полыхали надворные постройки 04.06.2021 Радаев подписал соглашение о создании производств на базе металлургического завода в... 04.06.2021 В СГЮА прошло обучение специалистов комиссий по делам несовершеннолетних 04.06.2021 Более 3,5 млрд рублей потрачено в прошлом году в Саратовской области... 04.06.2021